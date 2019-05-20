Фанаты обсуждают фотографии Брежневой и Меладзе с тематической вечеринки

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева нечасто публикует совместные фото с мужем — композитором Константином Меладзе.

В субботу, 18 мая, Вера на своей странице в Instagram выложила несколько снимков с тематической вечеринки, гостями которой стала звездная пара. По словам Веры, мероприятие было посвящено празднованию дня рождения ее друзей и прошло в Центральном доме литераторов в Москве.

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Вера призналась, что «обожает тематические вечеринки» и с удовольствием их посещает. На одном из фото Вера позирует на руках в актера Александра Филипенко, отметив, что инициатором такого снимка стал сам Александр.

Среди прочих фотографий, экс-солистка «ВИА Гры» разместила и совместный фотопортрет с мужем Константином Меладзе. Брежнева старается не афишировать свою личную жизнь и это фото очень порадовало ее подписчиков. Многие сошлись на том, что пара очень гармонично смотрится вместе и супруги выглядят по-настоящему счастливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Вера Брежнева в День всех влюбленных выложила в сеть романтическое фото с мужем.