Рухнувший мост отрезал от мира 30 человек на Сахалине

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Обрушение конструкции произошло 3 июля в селе Сокол Долинского района. Пострадавших нет.

Фото : sakhalin.info

Рухнувший мост буквально отрезал от мира 30 человек в селе Сокол Долинского района на Сахалине. Инцидент произошел в среду, 3 июля. В результате обрушения конструкции никто не пострадал, сообщает Sakhalin.info.

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По словам местных жителей, на этом участке дороги ремонта не было 15 лет. Еще три года назад люди обращались в администрацию за помощью, но реакции не последовало. Место обвала сейчас засыпано грунтом, который, по словам сельчан, может унести после первого же дождя.

В районной администрации отметили, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане.

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