Названы регионы РФ с максимальным числом ВИЧ-инфицированных жителей

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В 2018 году общее число зараженных превысило миллион человек.

Фото : РИА Новости / Сергей Венявский

Наибольшая концентрация людей с вирусом иммунодефицита приходится на Иркутскую область — там доля зараженных составляет 1,8%. Рядом в антирейтинге находятся Свердловская и Кемеровская области. Об этом со ссылкой на документ Роспотребнадзора сообщает РБК.

Количество зараженных ВИЧ в России неуклонно растет. В небольших городах, вроде Североуральска, Кировограда, Тольятти и Орска (всего их около 30) — доля инфицированных выше средней по стране в два–четыре раза.

По данным на 2018 год, лидирующими по количеству зараженных выступают три области — Иркутская, Свердловская и Кемеровская. Следом идут Самарская и Оренбургская области, где показатель инфицированности достигает 1,4%. В Ленинградской области — 1,2%.

ВИЧ распространяется не только среди групп повышенного риска: гомосексуалистов, наркоманов и работниц сферы секс-услуг. 70% новых заболевших в 2018-м — экономически активные люди 30–50 лет. Общее число зараженных в РФ превысило миллион человек.

Вирус все больше затрагивает старшие группы населения. Роспотребнадзор связывает это с тем, что люди в возрасте от 50 перенимают у молодежи «формы рискованного поведения». Эксперты также отмечают, что сказывается рост цен на презервативы — их популярность падает.

Лучший метод борьбы с ВИЧ-эпидемией — своевременная профилактика заболевания. Минздрав сообщил РБК, что единое решение невозможно — для каждого проблемного региона разрабатывается собственный план противодействия заражению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики.

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