Видео: Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Российских студентов и школьников в обязательном порядке собираются проверять на употребление наркотиков. Соответствующий законопроект уже разработали в Министерстве здравоохранения. Планируется, что тест будет включать в себя анализ на опиоиды, канабис, кокаин и синтетические вещества. Порядок процедуры пока разрабатывают. Скорее всего, ее будут проводить во время ежегодных плановых медосмотров. Если результат окажется положительным, будет решаться вопрос о постановке лица на учет к наркологу.

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