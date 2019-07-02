Видео: Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

, 11:06 Эфирная новость 161

Минздрав РФ готовит изменение порядка проведения медосмотров школьников и студентов с тем, чтобы включить в него обязательное тестирование на наркотические вещества.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Российских студентов и школьников в обязательном порядке собираются проверять на употребление наркотиков. Соответствующий законопроект уже разработали в Министерстве здравоохранения. Планируется, что тест будет включать в себя анализ на опиоиды, канабис, кокаин и синтетические вещества. Порядок процедуры пока разрабатывают. Скорее всего, ее будут проводить во время ежегодных плановых медосмотров. Если результат окажется положительным, будет решаться вопрос о постановке лица на учет к наркологу.

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