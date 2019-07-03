Выездом автомобиля Аллы Пугачевой на перрон займутся в ГИБДД

Выезд на перрон Рижского вокзала автомобиля Аллы Пугачевой может обернуться административной ответственностью для российской суперзвезды, пишет URA.RU.

По крайней мере, об этом говорится в заявлении москвича, которое он подал в столичную автоинспекцию. Кроме того, заявитель просит наказать полицейских, которые допустили это.

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Скандал вокруг лимузина Аллы Пугачевой, выехавшего на перрон вокзала, разразился в начале июля. Возмущению общественности противостояли звезды отечественной эстрады, которые заступились за Примадонну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о версии Юрия Лозы, почему автомобиль Пугачевой выехал в неположенное место.