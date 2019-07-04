Путин подчеркнул необходимость укрепления доверия в современном мире

, 2:01 Эфирная новость 21

Президент России принял участие в форуме «Развитие парламентаризма», где затронул вопросы международной безопасности.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Вступил в силу закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Его подписал Владимир Путин. Это наш ответ США, которые еще в начале года отказались выполнять обязательства в рамках ДРСМД. В том числе о международной безопасности Владимир Путин говорил сегодня на форуме «Развитие парламентаризма», который проходит в Москве. В нем участвуют около тысячи делегатов из 130 стран — главы парламентов, эксперты, ученые.

«В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир. Его глобальная повестка сложная и противоречивая, наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые будут эффективные только при осознании этих угроз всем международным сообществом, — заявил президент.

Чуть раньше президент принял верительные грамоты у восемнадцати вновь прибывших в нашу страну иностранных послов. В их числе главы дипмиссий Турции, нескольких африканских государств и стран Латинской Амерки. Церемония в Александровском зале Большого Кремлевского дворца символизирует официальное начало работы дипломатов. Президент подчеркнул: миссия послов — важная, содействует развитию добрых отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин выслушал первые доклады об исполнении поручений по итогам «Прямой линии».

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