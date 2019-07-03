Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на портале правовой информации 3 июля и вступил в законную силу.

«Приостановить действие Договора… о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в законе.

Решение о возобновлении участия России в ДРСМД остается за главой государства. Ранее документ был одобрен обеими палатами российского парламента.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора, заявив о российской ракете 9М729, которая якобы нарушает соглашение. Ранее в Минобороны опровергли эти обвинения и продемонстрировали ракету иностранным коллегам на брифинге, куда не пришли представители США. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В Москве неоднократно заявляли о готовности к новым инициативам по контролю над вооружениями.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тысячи километров) дальности.