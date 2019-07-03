Путин выслушал первые отчеты правительства по поручениям после «Прямой линии»

, 23:56 Эфирная новость 31

Наиболее чувствительный вопрос — ипотека. Глава государства подчеркнул, что кредиты должны быть по шестипроцентной ставке.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 138

Вопросы, поднятые в ходе прямой линии, Владимир Путин обсудил в среду, 3 июля, с членами российского правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о мерах по финансовой поддержке материнства. В частности, о выплатах пособий по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. С 2020-го года их будут получать 850 тысяч российских семей.

Еще один чувствительный вопрос — ипотека. Министр финансов Антон Силуанов сообщил об изменении механизма субсидирования ставок. Президент усилия оценил, но попросил следить за уровнем ипотечных ставок в жизни, а не на бумаге.

«Только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реальной. Потому что вот эти шесть на ум пошло, семь с ума сошло — это никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть», — заявил Путин.

О ликвидации последствий разрушительного паводка в Иркутской области президенту доложил министр по делам гражданской обороны Евгений Зиничев. Глава МЧС сообщил, что группировка сил в области увеличена. К работам привлечено две тысячи 800 человек. Власти региона подготовили новые места для размещения пострадавших и решают вопрос о денежных компенсациях.

В очереди на получение материальной помощи находятся 16 с половиной тысяч человек — эти цифры озвучил вице-премьер Виталий Мутко. Почти сто важных социальных объектов подлежат восстановлению. Три с половиной тысячи домов утеряны безвозвратно. Владимир Путин отметил, что опыт Мутко поможет ему в кратчайшие сроки решить вопросы со строительством в регионе.

«Я не случайно именно вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов. И делать нужно быстро», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что подписал указ, посвященный мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. И попросил министров руководствоваться этим документом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 138
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