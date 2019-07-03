«Очень хотим» — Виктория Макарская о третьем ребенке

, 22:29 Фото 235

Супруга актера Антона Макарского показала подписчикам фотографию семилетней давности, на которой она была беременна первенцем — дочерью Машей.

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Фото, видео : Instagram @makarskie

Супруга звезды отечественного кино Антона Макарского Виктория рассказала подписчикам в Instagram о желании завести третьего ребенка.

«Кто помнит меня такой, какой я была семь лет назад?» — поинтересовалась Макарская.

Instagram @makarskie

Сейчас в семье артиста воспитывают двух детей — дочь Марию и сына Ивана. Виктория интригующе заявила, что супруги не против завести еще одного малыша. Первый ребенок Макарских родился в 2012 году, а через три года на свет появился наследник.

«Мы очень хотим третьего ребенка, но я пока не беременна», — написала она.

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«Очень хотим» — Виктория Макарская о третьем ребенке

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