Сергей Лазарев рассказал про «свидание вслепую», на котором встретил любовь

, 19:34 Фото 696

Свое признание музыкант сопроводил трогательными фотографиями.

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Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев опубликовал на своей странице Instagram трогательный пост. Музыкант поделился в социальной сети фотографиями со своим сыном Никитой, вместе с которым отдыхает в Майами. Под публикацией артист оставил нежную подпись, в которой выразил любовь к своему наследнику. Певец сравнил рождение ребенка со «свиданием вслепую», на котором человек обретает спутника на всю жизнь.

«"Рождение ребенка — это единственное свидание вслепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни» © Позитива Вам в ленту От нас с Никитосом!» — написал исполнитель.

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Пост Лазарева показался подписчикам безумно милым и трогательным. Они не могли сдержать умиления от фотографий музыканта с сыном и выразили восхищение в комментариях. Некоторые подчеркнули, что Никите очень повело с отцом.

«Столько тепла исходит от этих фотографий! Будьте счастливы всегда!»

«Опять мой мимимитор склеивать скотчем. А вам, Сергей Вячеславович, хорошего отдыха!»

«Мне так нравится, как вы жмуритесь от счастья».

«Какие же вы мимимишные оба!» — написали пользователи.

Другие, в свою очередь, интересовались, кто стал матерью мальчика. Однако свое любопытство фанаты не смогли утолить — исполнитель все вопросы проигнорировал.

«Кто мама?»

«Малыш классный, но на Вас вообще не похож. И не нужно тешить свой эгоизм, рожая детей от суррогатных матерей», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев восхитил поклонниц голым торсом.

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