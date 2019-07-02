Три развода и четверо детей: Что известно о мужчинах Екатерины Климовой

Поклонники Екатерины Климовой, которая на минувшей неделе официально развелась со своим третьим мужем, актером Гелой Месхи, уже гадают, кто станет новым избранником любвеобильной актрисы. Некоторые даже подыскивают ей женихов. Сама же Климова добавила пищи для пересудов, прогремев в день развода на банкете в честь 70-летнего юбилея Александра Панкратова-Черного и устроив на вечеринке цыганские пляски. Очевидцы утверждали, что выглядела 41-летняя «разведенка» вполне счастливой.

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Однако фанаты все равно беспокоятся за Екатерину и всячески стараются утешить любимую артистку, оставляя на ее странице в соцсетях комментарии типа «вы красивая женщина, все у вас будет хорошо». Многие считают, что актрисе патологически не везет в любви. Но так ли это?

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова была замужем три раза, родив всем своим мужьям детей — их у нее четверо. Ее первым супругом был бизнесмен-ювелир Илья Хорошилов, с которым будущая актриса познакомилась еще в школе. В 2002 году у пары родилась дочь Елизавета. Но артистическая карьера Екатерины шла в гору, она все больше проводила времени с коллегами по цеху, отдаляясь от мужа, и в конце концов во время съемок сериала «Лучший город Земли» закрутила роман с актером Игорем Петренко, который тоже в то время был не свободен.

ТАСС

Через год Климова развелась с Хорошиловым, а Петренко — с женой Ириной Леоновой, и в 2004 году влюбленные смогли официально оформить отношения. Звездная пара долгое время считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе и постоянно мелькала на обложках модных журналов. Супругов регулярно приглашали на различные шоу и в телепроекты.

В 2006 году поклонники с радостью узнали о пополнении в семействе — Екатерина родила мужу сына Матвея, а два года спустя, на свет появился еще один мальчик — Корней. Идиллия длилась около 10 лет и закончилась громким скандалом — в интернете появились сделанные папарацци в Лас-Вегасе снимки Климовой с музыкантом из группы «Челси» Романом Архиповым.

На кадрах пара самозабвенно целовалась. В итоге по возвращении из Америки, где Екатерина снималась в фильме «Любовь в большом городе — 3», актриса развелась во второй раз. Игорь Петренко ушел к Кристине Бродской, которая в тот же год родила ему дочь, а потом и сына.

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Климова же не долго переживала развод. Не прошло и года, как поползли слухи, что она беременна четвертым ребенком. Поклонники и пресса гадали, кто отец малыша, среди возможных кандидатов называли Гелу Месхи, который моложе Екатерины на восемь лет, и с которым она снималась в сериале «Волчье солнце».

Вскоре слухи подтвердились, актриса призналась, что ждет ребенка. Тут же выяснилось, что Месхи и Климова тайно сыграли свадьбу летом 2015 года. Несколько месяцев спустя у пары родилась девочка, которую назвали Бэлла.

ТАСС

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Этот брак просуществовал четыре года. В начале июня 2019 года стало известно, что Екатерина подала в суд заявление на развод. А тем временем 33-летний Гела Месхи был замечен с 28-летней звездой театра и кино Катрин Асси. 28 июня развод был оформлен официально.

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