Ржавые танки и ЛГБТ-активисты — как в США готовятся ко Дню независимости

, 23:20 Видео 22

К мемориалу Авраама Линкольна в центре Вашингтона привезли две старые бронемашины «Брэдли», там же устроили акцию сторонники ЛГБТ и армянская диаспора.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Reuters, Пятый канал

В центре Вашингтона начались приготовления ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля.

К мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона военные привезли на платформах две старые бронемашины «Брэдли», на которых невооруженным глазом видна ржавчина. У техники отсутствуют орудия. Стволы 25-миллиметровых пулеметов демонтированы, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Рядом стоят два танка "Абрамс" и один «Хаммер».

Кроме того, Национальной аллее установили сцену с бронированными стеклами, на которой будет выступать президент Дональд Трамп. Накануне Дня независимости ее пикетировали ЛГБТ-активисты и представители армянской диаспоры.   

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мечте Трампа провести военный парад в столице США. 

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +12°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

23:34
Фото: Кирилл Сафонов растолстел в декретном отпуске
23:20
Ржавые танки и ЛГБТ-активисты — как в США готовятся ко Дню независимости
23:06
Жаркие танцы: Бузова «зажгла» на столе с очаровательным брюнетом — видео
22:52
Видео: На юге Италии проснулся вулкан — есть жертвы
22:40
В Башкирии обрушился деревянный мост из «Вечного зова»
22:29
«Очень хотим» — Виктория Макарская о третьем ребенке

Сейчас читают

Зафиксирован очередной масштабный сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Сергей Лазарев рассказал про «свидание вслепую», на котором встретил любовь

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге