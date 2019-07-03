В центре Вашингтона начались приготовления ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля.

К мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона военные привезли на платформах две старые бронемашины «Брэдли», на которых невооруженным глазом видна ржавчина. У техники отсутствуют орудия. Стволы 25-миллиметровых пулеметов демонтированы, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Рядом стоят два танка "Абрамс" и один «Хаммер».

Кроме того, Национальной аллее установили сцену с бронированными стеклами, на которой будет выступать президент Дональд Трамп. Накануне Дня независимости ее пикетировали ЛГБТ-активисты и представители армянской диаспоры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мечте Трампа провести военный парад в столице США.