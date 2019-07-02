Парада опять не будет: Трамп пообещал лишь показать танки на День независимости

Американский президент Дональд Трамп, который грезит военным парадом на улицах столицы США с 2017 года, похоже опять пошел на некие уступки, но частично похоже исполнит свою мечту о военном действе в День независимости 4 июля.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», — цитирует Трампа РИА Новости.

К слову, парада опять не будет. Оправдание в этот раз президент США нашел немного бытовое, сославшись на тот факт, что «дорогам обычно не нравится когда на них тяжелые танки». Поэтому, чтобы не «обижать» дороги тяжелая военная техника будет выставлена в «определенных местах» скорее как выставочный экспонат. При этом Трамп слегка запутался в вооружении собственной армии. Например, он назвал новейшим танк «Шерман», который использовался в годы Второй мировой войны, а после 1945 года и вовсе снят с производства.

Идея провести парад в Вашингтоне, чтобы показать всему миру величие США, родилась у Дональда Трампа после посещения Франции и присутствия на празднованиях в честь Дня взятия Бастилии. Но мечты главы государства чуть не разбились о высокую стоимость проведения мероприятия.

Предполагается, что в этом году бюджет составит не 22 миллиона долларов, как ранее, а один миллион долларов.