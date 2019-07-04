На Волге перевернулась лодка. Погибла женщина, мужчину ищут

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Трагедия произошла в Саратовской области. Трое пассажиров выбрались на берег.

Фото : ТАСС / Валерий Матыцин

На Волге перевернулась прогулочная лодка с пассажирами. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в районе села Золотое Саратовской области, в километре от берега.

Как сообщает интернет-портал «ЧП Саратов», на судне было пятеро пассажиров. Троих из них спас проплывавший мимо рыбак, он же вызвал спасателей. Прибывшие на место водолазы достали из воды тело 56-летней женщины. Мужчину обнаружить пока не удалось. По данным «Интерфакса», поиски пропавшего возобновятся утром в четверг, 4 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 июня на Волге в районе Самары моторная лодка столкнулась с катером. Погибла 28-летняя певица Юлия Гольдина, четверо пассажиров спаслись. 

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