На Волге перевернулась лодка. Погибла женщина, мужчину ищут

На Волге перевернулась прогулочная лодка с пассажирами. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в районе села Золотое Саратовской области, в километре от берега.

Как сообщает интернет-портал «ЧП Саратов», на судне было пятеро пассажиров. Троих из них спас проплывавший мимо рыбак, он же вызвал спасателей. Прибывшие на место водолазы достали из воды тело 56-летней женщины. Мужчину обнаружить пока не удалось. По данным «Интерфакса», поиски пропавшего возобновятся утром в четверг, 4 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 июня на Волге в районе Самары моторная лодка столкнулась с катером. Погибла 28-летняя певица Юлия Гольдина, четверо пассажиров спаслись.