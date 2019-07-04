Владимир Путин встретится в четверг с Папой Римским и премьер-министром Италии

Владимир Путин в четверг, 4 июля, отправится с официальным визитом в Италию. В ходе однодневной поездки президент России побывает в Ватикане, где встретится с Папой Римским Франциском.

По данным ТАСС, глава государства собирается обсудить с понтификом ситуацию на Украине и в Сирии, а также диалог между РПЦ и Римской католической церковью, который приобрел новый импульс после исторической встречи Патриарха Кирилла и Франциска в Гаване в 2016 году. При этом, как ранее отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, вопрос приглашения Папы Римского в Россию Владимир Путин поднимать не собирается.

Кроме того, как ожидается, будет подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения РФ и соответствующим департаментом Ватикана. Запланирован также обмен подарками, но какими именно — пока держится в секрете.

После визита в Ватикан Владимир Путин отправится в Рим, где проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. В поездке российского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский, главы Минэнерго Александр Новак и Минпродторга Денис Мантуров, а также представители российского бизнеса.

По окончании официальной части визита Владимир Путин собирается встретиться с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, с которым поддерживает дружеские отношения.

Накануне поездки президент России дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором назвал отношения двух стран особенными.

«С Италией нас связывают поистине особенные давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

По словам российского лидера, в связи с этим Москва не хотела распространять на экономические связи с Италией ограничительные меры, однако была вынуждена пойти на это.

«Проблема заключается в том, что наши меры — ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе», — сказал Путин, отметив, что в целом это не мешают экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Президент РФ также подчеркнул, что «практически все политические силы Италии разделяют убеждение о необходимости хороших отношений с Россией».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о визите главы кабинета министров Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре 2018 года.