«Динамо» вырвало ничью у «Акрона» и прервало серию поражений в РПЛ

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 18 0

Махачкалинцы позволили сопернику сравнять счет за несколько минут до финального свистка.

Какой счет у «Динамо» и «Акрон» в 11-м туре РПЛ

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью в 11-м туре РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Счет на 72-й минуте открыл Джавад Хоссейннеджад, выведя хозяев вперед. Однако удержать преимущество махачкалинцам не удалось: на 87-й минуте Роберто Фернандес забил ответный мяч и принес «Акрону» ничью.

Так «Динамо» удалось прервать серию из трех поражений подряд в чемпионате. После 11 матчей команда набрала 13 очков и заняла шестое место в турнирной таблице. «Акрон» с девятью баллами расположился на 14-й строчке.

В следующем туре махачкалинцы 25 октября сыграют на выезде с петербургским «Зенитом», а «Акрон» днем ранее примет московское «Динамо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 10-м туре РПЛ «Ростов» сменил главного тренера: вместо Джонатана Альбы команду возглавил Дмитрий Кириченко. «Акрон» перед паузой одержал первую победу в чемпионате. «Факел» продолжает выступать без побед в РПЛ и Кубке России, а «Оренбург» после девяти туров шесть раз сыграл вничью.

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