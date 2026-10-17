«У меня была тактика»: Пригода обыграл соперников на Кубке мира по плаванию

Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал победу фразой из мема

Российский пловец Кирилл Пригода прокомментировал победу на стометровой дистанции брассом на Кубке мира по плаванию 2026 года в Астане фразой «У меня была тактика, и я ее придерживался», отсылающей к известному интернет-мему. Об этом сообщила Федерация водных видов спорта России.

Помимо Пригоды, первые места на соревнованиях заняли Ралина Гилязова на дистанции 50 метров брассом, Егор Корнев на 50 метров баттерфляем и Илья Бородин на 400 метров комплексным плаванием.

Серебряную медаль на дистанции 50 метров завоевал Павел Самусенко. Бронзовыми призерами по вольному стилю стали Дарья Клепикова на дистанции 100 метров, Иван Гирев на 200 метров и Григорий Вековищев на 800 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пловцы Евгения Чикунова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото на втором этапе международной серии Mare Nostrum во Франции. Спортсмены выступили под национальным флагом после разрешения World Aquatics допустить россиян к соревнованиям с государственной символикой.

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