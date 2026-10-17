Хогвартс в России: Warner Bros. зарегистрировали два товарных знака

Киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака

Американская киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака, связанных с волшебным миром «Гарри Поттера», — Hogwarts и Hogwarts Legacy. Подробности выяснил 5-tv.ru.

Заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте 2026 года. Товарный знак Hogwarts оформили по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли программное обеспечение для видеоигр, изделия из бумаги и картона, одежда, игрушки, а также услуга в сфере обучения и досуга.

Название Hogwarts Legacy, которое также носит компьютерная игра по мотивам вселенной, зарегистрировали по одному классу МКТУ — программное обеспечение для видеоигр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеканал HBO решил продлить сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до премьеры первого. Продолжение посвятят событиям книги «Тайная комната». Съемки запланированы на конец осени, а выход дебютного сезона запланирован на конец 2026 года.

HBO — подразделение киностудии Warner Bros. Pictures.

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