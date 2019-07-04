Видео: В Крыму нашли останки гигантского доисторического страуса

, 10:12 Эфирная новость 32

Ученые считают, что примерно два миллиона лет назад Крым населяли огромные птицы, чья масса превышала 400 килограммов, а рост достигал 3,5 метра.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы. Подобная находка — большая редкость — всего лишь вторая в мире. Палеонтологи уже нарекли ее птицей ужаса. Судя по виду и размерам костей, она действительно вселяла страх, сам пернатый был почти четыре метра в высоту, внешне похож на страуса, но с весом белого медведя.

Останки нашли в глубокой пещере, которую совершенно случайно открыли во время строительства трассы Таврида. Ученые уверены, древнее подземелье хранит еще немало сенсационных находок. Из Крыма — репортаж Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что древнее захоронение довикинговой эпохи найдено в Ленинградской области.

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