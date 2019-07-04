Видео: В Крыму нашли останки гигантского доисторического страуса

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы. Подобная находка — большая редкость — всего лишь вторая в мире. Палеонтологи уже нарекли ее птицей ужаса. Судя по виду и размерам костей, она действительно вселяла страх, сам пернатый был почти четыре метра в высоту, внешне похож на страуса, но с весом белого медведя.

Останки нашли в глубокой пещере, которую совершенно случайно открыли во время строительства трассы Таврида. Ученые уверены, древнее подземелье хранит еще немало сенсационных находок. Из Крыма — репортаж Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что древнее захоронение довикинговой эпохи найдено в Ленинградской области.