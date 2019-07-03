Видео: Древнее захоронение довикинговой эпохи найдено в Ленинградской области

Сенсационная находка в Ленинградской области. Обнаружено неизвестное древнее захоронение. Археологи начали раскопки, и уже обнаружили несметные богатства — украшения, наконечники, детали одежды довикинговой эпохи.

Об этом времени до сих пор мало что известно ученым, поэтому каждая такая находка просто бесценна, и сможет приоткрыть неизвестные страницы истории наших предков. О чем рассказали найденные вещи археологам? На месте раскопок побывал Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.