Видео: Древнее захоронение довикинговой эпохи найдено в Ленинградской области

, 16:28 Эфирная новость 62

Археологи уже занимаются изучением сенсационной находки.

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Фото, видео : ВКонтакте @Мария Куск, Пятый канал

Сенсационная находка в Ленинградской области. Обнаружено неизвестное древнее захоронение. Археологи начали раскопки, и уже обнаружили несметные богатства — украшения, наконечники, детали одежды довикинговой эпохи.

Об этом времени до сих пор мало что известно ученым, поэтому каждая такая находка просто бесценна, и сможет приоткрыть неизвестные страницы истории наших предков. О чем рассказали найденные вещи археологам? На месте раскопок побывал Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.

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