Подросток в Москве жестоко избил инвалида-ликвидатора аварии в Чернобыле

В Москве подросток жестоко избил ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. Сейчас мужчина, который является инвалидом первой группы, находится в больнице с тяжелыми травмами. Инцидент произошел в среду, 3 июля.
Как сообщила дочь пострадавшего Дарья, инцидент произошел на выходе из станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Брехов возвращался из НИИ имени Склифосовского — год назад мужчине из-за последствий радиационного облучения потребовалась трансплантация печени, и теперь он находится на контроле у врачей.
Еще одним последствием долгого нахождения в радиоактивной зоне стало нарушение речи — поэтому после нескольких неудачных попыток обойти в толпе выходящих девушку Брехов объяснил ей свои намерения жестами. Однако далеко уйти инвалид первой группы не успел — мужчину догнал 17-летний юноша и заявил, что Игорь только что приставал к его возлюбленной. Встретив вербальный отпор, молодой человек, который по предварительным данным занимается самбо, пустил в ход кулаки.
Остановить избиение удалось только сотрудникам полиции. При этом, отмечает Дарья, нападавший сразу же сообщил сотрудникам правоохранительных органов о своем возрасте — женщина полагает, это было сделано для того чтобы «отмазаться».
Брехова незамедлительно доставили в больницу — у мужчины был диагностирован перелом двух ребер, ушибы и ссадины. Благодаря тому, что ликвидатор аварии в Чернобыле успел сгруппироваться, есть вероятность, что трансплантированную печень удалось уберечь от травм. Напавшего на Брехова юношу полиция задержала, по факту избиения возбуждено уголовное дело.
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