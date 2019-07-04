Подросток в Москве жестоко избил инвалида-ликвидатора аварии в Чернобыле

В Москве подросток жестоко избил ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова. Сейчас мужчина, который является инвалидом первой группы, находится в больнице с тяжелыми травмами. Инцидент произошел в среду, 3 июля.

Как сообщила дочь пострадавшего Дарья, инцидент произошел на выходе из станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Брехов возвращался из НИИ имени Склифосовского — год назад мужчине из-за последствий радиационного облучения потребовалась трансплантация печени, и теперь он находится на контроле у врачей.

Еще одним последствием долгого нахождения в радиоактивной зоне стало нарушение речи — поэтому после нескольких неудачных попыток обойти в толпе выходящих девушку Брехов объяснил ей свои намерения жестами. Однако далеко уйти инвалид первой группы не успел — мужчину догнал 17-летний юноша и заявил, что Игорь только что приставал к его возлюбленной. Встретив вербальный отпор, молодой человек, который по предварительным данным занимается самбо, пустил в ход кулаки.

«Было несколько ударов в голову, потом он его повалил. Папа сказал: „Я инвалид, не бей в печень“. Дальше молодой человек нанес несколько ударов в печень, а потом еще ногой его добил», — рассказала Дарья в интервью 5-tv.ru.

Остановить избиение удалось только сотрудникам полиции. При этом, отмечает Дарья, нападавший сразу же сообщил сотрудникам правоохранительных органов о своем возрасте — женщина полагает, это было сделано для того чтобы «отмазаться».

Брехова незамедлительно доставили в больницу — у мужчины был диагностирован перелом двух ребер, ушибы и ссадины. Благодаря тому, что ликвидатор аварии в Чернобыле успел сгруппироваться, есть вероятность, что трансплантированную печень удалось уберечь от травм. Напавшего на Брехова юношу полиция задержала, по факту избиения возбуждено уголовное дело.

По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по городу Москве.

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