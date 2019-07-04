Видео: Опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа»

Опоздавший на рейс пассажир напал и избил представителя авиакомпании «Победа». Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 июля.

По словам пресс-секретаря авиакомпании «Победа» Елены Селивановой, два пассажира опоздали на посадку рейса DP147, который должен был лететь из Москвы в Анапу. После они вернулись в офис авиакомпании с требованием довезти их до самолета.

Затем один из пассажиров напал на представителя «Победы» и пнул его ногой по голове. От удара мужчина упал и потерял сознание. Экстренно была вызвана скорая помощь. Пострадавшего отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.

В распоряжении 5-tv.ru имеются эксклюзивные видеокадры, на которых запечатлена драка. После избиения нападавшие скрылись с места инцидента. Ведется их розыск. Обстоятельства ЧП выясняются.

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