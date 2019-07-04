Минздрав сообщает о росте числа бесплодных россиян

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Проблема репродуктивной дисфункции затрагивает все больше мужчин и женщин по всей России.

Фото : www.globallookpress.com

Как сообщает News.ru, с 2014-го по 2017 год в России число женщин с бесплодием увеличилось на 19%, а мужчин — на 22%. Наиболее подверженными заболеванию Минздрав называет людей в возрасте 35-39 лет.

В рейтинге регионов с самой низкой рождаемостью, по данным за 2018 год, лидируют Ленинградская и Тамбовская области. Эксперты полагают, что негативная статистика в целом связана не только с бесплодием, но и нежеланием или неготовностью людей рожать трех и более детей.

Причин бесплодия врачи выделяют несколько: инфекционные заболевания, нездоровый образ жизни (курение, употребление алкоголя), стресс, а также психологическая несостоятельность. При этом удручающая динамика отчасти объясняется тем, что врачи научились точнее выявлять репродуктивную дисфункцию.

В России действует государственная программа по искусственному оплодотворению — ЭКО, которое помогает забеременеть парам с бесплодием. Процедуру можно провести бесплатно по полису ОМС, причем доступна она как для полной семьи, так и для незамужней женщины. Проходить ЭКО можно несколько раз подряд — правда, медики не рекомендуют это делать чаше двух раз в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что бесплодие у женщин может вызвать нездоровая печень.

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