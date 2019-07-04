Скворцова попросила закупить вместо SSJ100 французский Falcon для Минздрава

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова написала в правительство письмо с просьбой приобрести для Федерального медико-биологического агентства французский самолет Falcon 7X. Об этом сообщает РБК.

Скворцова обосновала свой выбор модели воздушного судна тем, что бизнес-джет Dassault Falcon 7X подходит для осуществления экстренной санитарной эвакуации больше, чем Sukhoi Superjet 100. Главным преимуществом Falcon министр здравоохранения считает возможность беспосадочного перелета с Дальнего Востока до столицы и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, французский самолет имеет меньший разбег перед взлетом, в отличие от SSJ100. Это значит, что Falcon сможет взлететь даже с самых коротких взлетных полос. Помимо этого министр отмечает, что на Falcon 7X государство потратит гораздо меньше денежных средств, чем на Superjet.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100.