Скворцова попросила закупить вместо SSJ100 французский Falcon для Минздрава

, 14:31 28

Самолет способен совершить беспосадочный перелет с Дальнего Востока в Москву и Петербург, а также имеет маленький разбег и стоит дешевле.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова написала в правительство письмо с просьбой приобрести для Федерального медико-биологического агентства французский самолет Falcon 7X. Об этом сообщает РБК.

Скворцова обосновала свой выбор модели воздушного судна тем, что бизнес-джет Dassault Falcon 7X подходит для осуществления экстренной санитарной эвакуации больше, чем Sukhoi Superjet 100. Главным преимуществом Falcon министр здравоохранения считает возможность беспосадочного перелета с Дальнего Востока до столицы и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, французский самолет имеет меньший разбег перед взлетом, в отличие от SSJ100. Это значит, что Falcon сможет взлететь даже с самых коротких взлетных полос. Помимо этого министр отмечает, что на Falcon 7X государство потратит гораздо меньше денежных средств, чем на Superjet.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +9°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

14:45
Жуткие кадры: Рецидивист десять раз ударил приятеля ножом в Петербурге (18+)
14:31
Скворцова попросила закупить вместо SSJ100 французский Falcon для Минздрава
14:18
Момент падения дерева на ребенка в Москве попал на видео
14:09
В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о прекращении транзита голубого топлива из РФ
14:02
Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
13:48
Подросток в Москве жестоко избил инвалида-ликвидатора аварии в Чернобыле

Сейчас читают

Певец Александр Коган потратил на свадьбу 200 миллионов рублей
Видео: Опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа»
Видео: Павел Воля показал свой вариант BottleCapChallenge

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге