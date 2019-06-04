Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100

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Владислав Филев попросил Минтранс осветить результаты расследования аварии Sukhoi Superjet 100 в Якутске в октябре 2018 года.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Пожар на рейсе Москва-Мурманск 76

Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы лайнера в московском аэропорту «Шереметьево», унесшей более 40 жизней.

На заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП Филев попросил замглавы Минтранса России Александра Юрчика осветить результаты расследования другого инцидента с SSJ-100, когда в октябре 2018 года в Якутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом у лайнера, как и в «Шереметьево», разрушилась стойка шасси.

«Так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» — цитируют Филева «Известия».

Однако вместо представителя Минтранса слово взял заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров. Он призвал отложить обсуждение этого вопроса до официального обнародования отчета МАК о результатах расследования обоих происшествий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 9 октября 2018 года самолет Superjet 100 авиакомпании «Якутия», прилетевший в Якутск из Улан-Удэ при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Серьезных травм никто не получил, но на всякий случай был госпитализирован трехмесячный ребенок, которому на голову упала сумка. Из-за угрозы пожара аэропорт был на некоторое время закрыт.

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