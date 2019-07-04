Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

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Представители трех знаков будут в текущем году успешнее прочих в работе, деньгах и личной жизни.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ИТАР-ТАСС

Предсказания болгарской провидицы Ванги принято считать одними из самых достоверных. Покойная ясновидящая предвидела удачу в 2019 году для некоторых знаков зодиака.

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Первыми в список счастливчиков попали Львы. Трудолюбивые представители этого знака будут успешны как в профессиональной, так и в личной сфере. Все, что они имеют, Львы добыли упорной работой — пришло время пожинать плоды собственного усердия.

Не менее удачливыми в 2019 году будут Весы. Болгарская ясновидящая настаивала, что Весам в этот период стоит смело брать быка за рога и воплощать в реальность то, о чем они раньше только мечтали. Строительство дома, открытие своего дела или женитьба — на что бы вы ни замахнулись, вам будет сопутствовать успех.

Близнецам текущий год принесет немалый доход. Ванга советовала распорядиться прибылью с умом, но постараться потратить ее на радикальные перемены в своей жизни. Все новое, что вы начнете в этот период, приведет к умопомрачительным результатам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака счастливее остальных в паре друг с другом.

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Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

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