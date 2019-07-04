«Невеста на выданье!»: Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь

Поклонники известного российского композитора Игоря Крутого в шоке — он показал фанатам свою повзрослевшую младшую дочь. За несколько лет, на которые Саша пропала из поля зрения публики, она успела превратиться в настоящую красавицу.

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Совместное фото с 15-летней дочерью Игорь Крутой опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке он запечатлен с наследницей на церемонии вручения ордена Дружбы, которым его наградил глава Казахстана.

«С доченькой Сашенькой отмечаю орден!» — подписал фото Крутой.

Instagram @igorkrutoy65

Поклонники незамедлительно обратили внимание на красоту молодой девушки и даже стали пророчить ей статус завидной невесты российского шоу-бизнеса.

«Ну все! Невеста на выданье!»;

«Красивая девочка!»;

«Невероятно красивая Сашенька», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросшую дочь показала певица Светлана Лобода.