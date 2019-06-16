«Девочки, рожайте!» Светлана Лобода показала подросшую дочь

, 20:53 Фото 172

Певица сделала в Instagram неожиданную публикацию.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию старшей дочери — семилетней Евангелины. Публикацию артистка оформила в виде коллажа со своим детским снимком, передает Утро.ру.

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«Слева моя дочь Ева, справа — я», — пояснила Лобода, призвав девушек «рожать деток».

Instagram @lobodaofficial

Данный пост собрал огромное количество комментариев, поскольку обычно певица старается не показывать ни своих детей, ни близких, публикуя только собственные фотографии.

«Это самый милый пост», — признался один из поклонников.

«Золотые слова!» — добавил другой.

«Рождение детей — пока единственная возможность жить вечно», — высказался пользователь.

Однако некоторые юзеры усмотрели в публикации певицы некоторое «навязывание».

«Ага, забыла добавить, что заработайте перед этим деньги», — прокомментировал подписчик.

«Ну, во-первых, не всем оно надо, а во-вторых, это нынче дорого. Не все могут „родить для себя“ без мужчины. Не все Лобода», — не сдержался поклонник.

Светлана Лобода в дискуссию по данному поводу предпочла не вступать.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка анонсировала свой концерт снимком в купальнике.

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