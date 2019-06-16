«Девочки, рожайте!» Светлана Лобода показала подросшую дочь

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию старшей дочери — семилетней Евангелины. Публикацию артистка оформила в виде коллажа со своим детским снимком, передает Утро.ру.

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«Слева моя дочь Ева, справа — я», — пояснила Лобода, призвав девушек «рожать деток».

Данный пост собрал огромное количество комментариев, поскольку обычно певица старается не показывать ни своих детей, ни близких, публикуя только собственные фотографии.

«Это самый милый пост», — признался один из поклонников.

«Золотые слова!» — добавил другой.

«Рождение детей — пока единственная возможность жить вечно», — высказался пользователь.

Однако некоторые юзеры усмотрели в публикации певицы некоторое «навязывание».

«Ага, забыла добавить, что заработайте перед этим деньги», — прокомментировал подписчик.

«Ну, во-первых, не всем оно надо, а во-вторых, это нынче дорого. Не все могут „родить для себя“ без мужчины. Не все Лобода», — не сдержался поклонник.

Светлана Лобода в дискуссию по данному поводу предпочла не вступать.

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