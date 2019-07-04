Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области

Осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигуранты дела о драках — Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина –этапировали в колонию в Белгородской области, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что выбор этого места отбывания наказания был неслучайным — в этой колонии есть футбольное поле.

Как сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, заключенные уже отправлены из столичного СИЗО № 2 к месту отбывания наказания. По словам заместителя главы службы Валерия Максименко, все четверо фигурантов дела будут отбывать свой срок в одной колонии, если не пожелают другого.

Кокорин и Мамаев были задержаны в 2018 году за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 мая 2019-го Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву установили памятник на дне Черного моря.