Осужденным за хулиганство футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву установили памятник на дне Черного моря.

Так дайверы из Анапы поддержали участников резонансных драк в Москве в конце громкого процесса. Установка скульптур футболистов состоялась в середине июня, когда спортсменов уже приговорили к реальным срокам лишения свободы. Рядом с фигурами была закреплена табличка с надписью «Свободу Кокорину и Мамаеву».

«Павел и Александр, уже свое получили! Мы за свободу Кокорина и Мамаева!» — заявляли авторы акции.

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8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы огласил приговор участникам двух драк в столице осенью 2018 года. Павел Мамаев и Максим Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии, Александр Кокорин и его брат — год и шесть месяцев. Московский городской суд оставил в силе сроки заключения фигурантам резонансного дела 13 июня.