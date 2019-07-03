Опустились на дно: В Черном море установили памятник Кокорину и Мамаеву — фото

, 19:49 Фото 70

Черноморские дайверы так «поддержали» футболистов, получивших реальные сроки заключения за участие в резонансных драках в Москве

Фото : Instagram @anapa_diving

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 292

Осужденным за хулиганство футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву установили памятник на дне Черного моря.

Так дайверы из Анапы поддержали участников резонансных драк в Москве в конце громкого процесса. Установка скульптур футболистов состоялась в середине июня, когда спортсменов уже приговорили к реальным срокам лишения свободы. Рядом с фигурами была закреплена табличка с надписью «Свободу Кокорину и Мамаеву».

«Павел и Александр, уже свое получили! Мы за свободу Кокорина и Мамаева!» — заявляли авторы акции.

Instagram @anapa_diving

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы огласил приговор участникам двух драк в столице осенью 2018 года. Павел Мамаев и Максим Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии, Александр Кокорин и его брат — год и шесть месяцев. Московский городской суд оставил в силе сроки заключения фигурантам резонансного дела 13 июня.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 292
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