Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время скандального развода

Известная российская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram трогательный пост, где поздравила свою подругу — актрису Наталью Рудову — с 36-летием. Певица пожелала Рудовой всяческих благ, а также поблагодарила за моральную поддержку во время скандального развода.

Седокова утверждает, что во время ее бракоразводного процесса с бизнесменом Максимом Чернявским, только Рудова была на стороне певицы.

«Другие мои подруги писали ему смс с сочувствием», —пожаловалась Анна.

Instagram @annasedokova