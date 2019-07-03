Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время скандального развода

Известная российская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram трогательный пост, где поздравила свою подругу — актрису Наталью Рудову — с 36-летием. Певица пожелала Рудовой всяческих благ, а также поблагодарила за моральную поддержку во время скандального развода.
Седокова утверждает, что во время ее бракоразводного процесса с бизнесменом Максимом Чернявским, только Рудова была на стороне певицы.
По словам певицы, для нее поддержка Рудовой «дорогого стоит». И она никогда не забудет, что Наталья во время развода проявляла о ней заботу.
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Фанаты Анны Седоковой присоединились к поздравлениям Натальи Рудовой с днем рождения. Подписчики оценили благородное поведение актрисы.
«Счастье иметь такую подругу!»
«Как хорошо, что такие подруги бывают»;
«Видно, что Наташа — светлый человек!» — пишут фолловеры.
Анна Седокова дважды разведена. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем певица прожила около полутора лет. От спортсмена Анна родила ребенка. С Максимом Чернявским артистка состояла в официальных отношениях около двух лет. От бизнесмена у Седоковой родилась дочка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова опубликовала провокационное видео, где бросила вызов хейтерам.