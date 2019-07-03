Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время скандального развода

, 17:19 Фото 22

Певица поздравила звездную подругу с днем рождения и сказала «спасибо» за человечность.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Известная российская певица Анна Седокова опубликовала в Instagram трогательный пост, где поздравила свою подругу — актрису Наталью Рудову — с 36-летием. Певица пожелала Рудовой всяческих благ, а также поблагодарила за моральную поддержку во время скандального развода.

Седокова утверждает, что во время ее бракоразводного процесса с бизнесменом Максимом Чернявским, только Рудова была на стороне певицы.

«Другие мои подруги писали ему смс с сочувствием», —пожаловалась Анна.

Instagram @annasedokova

По словам певицы, для нее поддержка Рудовой «дорогого стоит». И она никогда не забудет, что Наталья во время развода проявляла о ней заботу.

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Фанаты Анны Седоковой присоединились к поздравлениям Натальи Рудовой с днем рождения. Подписчики оценили благородное поведение актрисы.

«Счастье иметь такую подругу!»

«Как хорошо, что такие подруги бывают»;

«Видно, что Наташа — светлый человек!» — пишут фолловеры.

Анна Седокова дважды разведена. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем певица прожила около полутора лет. От спортсмена Анна родила ребенка. С Максимом Чернявским артистка состояла в официальных отношениях около двух лет. От бизнесмена у Седоковой родилась дочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова опубликовала провокационное видео, где бросила вызов хейтерам.

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