Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица

Киностудия Disney снимает римейк популярного мультфильма «Русалочка». На роль Ариэль утвердили темнокожую R& B исполнительницу — 19-летнюю Холли Бэйли. Об этом сообщает ТАСС.

Бэйли является участницей музыкального дуэта Chloe & Halle, который продюсирует Бейонсе. Роль русалки станет дебютом певицы в кинематографе. В съемках нового фильма также примут участие Мелисса Маккарти (Урсула) и Джейкоб Трембле (Флаундер).

В сети уже разгорелись яростные споры по поводу новой Ариэль. Одни обвиняют Disney в дискриминации по отношению к белым актерам, другие говорят о расизме первых по отношению к темнокожим.

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Защитники Холли Бэйли уверены, русалочка — сказочный персонаж, поэтому цвет ее кожи может быть каким-угодно. В ответ на это им заявляют — на морское дно лучи солнца не проникают, соответственно, Ариэль не могла родиться темнокожей.

К слову, в оригинальном мультике Disney русалочка выглядела, как длинноволосая, рыжая белокожая девушка с рыбьим хвостиком.

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