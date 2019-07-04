Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица

, 17:32 Фото 39

Роль Ариэль в римейке легендарного мультика досталась 19-летней Холли Бэйли.

Фото : Кадр из м/ф "Русалочка" (1989 г.)

Киностудия Disney снимает римейк популярного мультфильма «Русалочка». На роль Ариэль утвердили темнокожую R& B исполнительницу — 19-летнюю Холли Бэйли. Об этом сообщает ТАСС.

Бэйли является участницей музыкального дуэта Chloe & Halle, который продюсирует Бейонсе. Роль русалки станет дебютом певицы в кинематографе. В съемках нового фильма также примут участие Мелисса Маккарти (Урсула) и Джейкоб Трембле (Флаундер).

globallookpress.com

В сети уже разгорелись яростные споры по поводу новой Ариэль. Одни обвиняют Disney в дискриминации по отношению к белым актерам, другие говорят о расизме первых по отношению к темнокожим.

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Защитники Холли Бэйли уверены, русалочка — сказочный персонаж, поэтому цвет ее кожи может быть каким-угодно. В ответ на это им заявляют — на морское дно лучи солнца не проникают, соответственно, Ариэль не могла родиться темнокожей.

К слову, в оригинальном мультике Disney русалочка выглядела, как длинноволосая, рыжая белокожая девушка с рыбьим хвостиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Историю игрушек — 4» назвали лучшим фильмом года от Pixar о феминизме.

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