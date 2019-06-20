«История игрушек 4»: лучший фильм года от Pixar о феминизме?

В российский прокат «История игрушек 4» — мультфильм о ковбое Вуди и космонавте Баззе — вышел 20 июня. Кинокритики уже называют его шедевром и присуждают звание «фильм года».

Например, Антон Долин рассказал «Медузе» о том, что теперь персонажи мультипликационного фильма, то есть детские игрушки, принадлежат не мальчику Энди, а девочке Бонни.

«Теперь вместо бога — богиня, феминизм напоминает о себе. Бонни даже звезду шерифа сняла с Вуди и прицепила его подружке Джесси», — делится впечатлениями о новой части франшизы кинокритик.

Также многие отметили, что раньше в «Истории игрушек» практически не было сильных женских персонажей. Однако в новой части помимо «женщины-хозяйки», появляется и женщина-злодей, антогонист Вуди и Базза. Это страшная кукла Габи-Габи, которая умеет разговаривать.

При этом Бо Пип в мультфильме решила взбунтоваться, избавилась от нежного образа пастушки и лихо гоняла на механической машине-скунсе.

Однако некоторым не по вкусу заигрывание с представителями разных гендеров.

«Вообще, такое чувство, что все конфликты сделаны с некой осторожностью, чтобы никого не обидеть, из-за чего в эмоциональном плане порой мультфильм не вытягивает», — заявляет Линар Гимашев на Pluggedin.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский мультсериал «Ежик» получил приз Disney еще до создания.