«Дружбе конец»: Украина окончательно разочаровалась в ПАСЕ

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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с этой международной организацией остались в прошлом.

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Фото, видео : ТАСС

МИД Незалежной считает, что дружеские отношения Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом. По словам пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко, «в предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать».

Киев стал «огрызаться» на ПАСЕ после того, как участники сессии в конце июня одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.

Однако затем председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила Украине о том, что она обязана приглашать наблюдателей ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

На это Зеленко ответила, что «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом», Киев приглашал наблюдать за своими выборами.

«Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является ее правом. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа», — добавила пресс-секретарь.

По мнению представителя МИД Незалежной, ПАСЕ «следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Рады (об отзыве наблюдателей ПАСЕ — прим.ред.), вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в ассамблее».

«Поэтому вопрос к госпоже Паскье: готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно — его решений», — добавила Зеленко.

2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля.

Как передавал 5-tv.ru, в начале июля Россия заплатила 33 миллиона евро в качестве взноса в Совет Европы за 2019 год.

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