«Дружбе конец»: Украина окончательно разочаровалась в ПАСЕ

МИД Незалежной считает, что дружеские отношения Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом. По словам пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко, «
Киев стал «огрызаться» на ПАСЕ после того, как участники сессии в конце июня одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.
Однако затем председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила Украине о том, что она обязана приглашать наблюдателей ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.
На это Зеленко ответила, что «когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом», Киев приглашал наблюдать за своими выборами.
«
По мнению представителя МИД Незалежной, ПАСЕ «
«
2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля.
Как передавал 5-tv.ru, в начале июля Россия заплатила 33 миллиона евро в качестве взноса в Совет Европы за 2019 год.