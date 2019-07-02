Россия заплатила 33 миллиона евро в качестве взноса в Совет Европы за 2019 год

В Совете Европы сообщили о получении от России 33 миллионов евро в качестве взноса за 2019 год, передает RT.

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген 2 июля заявил, что Москва должна внести в бюджет организации еще 55 миллионов евро за часть 2017 года и 2018-й.

Ранее 2 июля спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами 21 июля.

Полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены 26 июня. В знак протеста с таким решением сессию Парламентской ассамблеи СЕ покинули делегаты Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии. В Киеве начали обсуждать возможность полного прекращения сотрудничества с ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ. В 2017 году Москва прекратила перечислять членские взносы в организацию.