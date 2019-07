Видео: На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение в День независимости США, 4 июля.

Подземные толчки магнитудой 6,4 ощущались в 200 километрах от Лос-Анджелеса. В национальной Геологическая службе сообщили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на которых видны толчки.

Мэр города Риджкрест сообщил, что после землетрясений произошло несколько пожаров из-за поврежденных газопроводов. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что проинформирован о ситуации в Калифорнии, которая, по его словам, находится под полным контролем.

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control!