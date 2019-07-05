Видео: На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

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После мощных подземных толчков в городе Риджкрест произошло несколько пожаров.

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Фото, видео : Twitter @DocumentaryTV, Instagram @emilyandfrankiefraire

На юге американского штата Калифорния произошло мощное землетрясение в День независимости США, 4 июля.

Подземные толчки магнитудой 6,4 ощущались в 200 километрах от Лос-Анджелеса. В национальной Геологическая службе сообщили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на которых видны толчки.

Мэр города Риджкрест сообщил, что после землетрясений произошло несколько пожаров из-за поврежденных газопроводов. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что проинформирован о ситуации в Калифорнии, которая, по его словам, находится под полным контролем.

Это землетрясение в Калифорнии стало самым сильным с 1994 года, когда толчки магнитудой 6,7 привели к гибели 60 человек в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с итальянского острова Стромболи, на котором проснулся вулкан.

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