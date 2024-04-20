Мужчина умер после попытки суицида у суда, где рассматривают дело Трампа

В Нью-Йорке скончался мужчина, накануне пытавшийся покончить жить самоубийством неподалеку от здания суда, в котором проходят слушания по одному из дел против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на сообщение полиции.

Как стало известно, после попытки свести счеты с жизнью 37-летний Макс Аззарел был экстренно госпитализирован в больницу. Мужчина находился в критическом состоянии. К несчастью, врачам не удалось спасти американца.

Полиция сообщила, что мужчина умер спустя несколько часов после того, как оказался в медицинском учреждении. Согласно некоторым данным, он был жителем Флориды, не работал и приехал в Нью-Йорк без ведома семьи.

Макс Аззарел несколько раз был арестован в родном штате. Полицейские также отмечали его склонность к самоубийству.

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