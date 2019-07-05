В зоне паводка в Иркутской области начала работать военная биолаборатория

, 8:11 Эфирная новость 36

Специалисты на месте берут пробы почвы и воды, чтобы выявить возможные возбудители опасных заболеваний. Медики вакцинируют местное население.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицын, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 33

Режим повышенной готовности ввели в нескольких районах Иркутской области. Причиной стала стала новая угроза подтопления — на этот раз уровень воды поднялся в реке Иркут. Детей из семи оздоровительных лагерей в целях безопасности отправили по домам. Жителей ближайших к реке поселков предупредили о возможной эвакуации. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реке и на всякий случай держат наготове технику. А в пострадавших от паводка районах местным жителям помогают военные. В Тулуне они переправили через реку бульдозеры, самосвалы и тракторы для устранения последствий катастрофы.

«Мы обратились к военным и перевозим технику на другой конец Ии. У нас там есть поселок, чистое озеро для санитарной очистки территории. Спасибо военным, помогают перебрасывать технику. В данный момент ее достаточно», — заявил представитель администрации Тулунского района Сергей Трус.

Кроме того, в зоне паводка начала работать военная биолаборатория. Специалисты на месте берут пробы почвы и воды, чтобы выявить возможные возбудители опасных заболеваний. Медики уже начали прививать местных жителей от гепатита А и брюшного тифа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв паводка в Иркутской области возросло до 21 человека.

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