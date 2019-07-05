Юрий Шатунов экстренно прооперирован в Москве

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Артист пожаловался на резкую боль после гастролей в южных российских городах.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

Звезда 90-х Юрий Шатунов перенес экстренную операцию в столичной клинике из-за воспаления гайморовой пазухи, пишет сайт KP.RU.

О госпитализации 45-летнего артиста сообщил его директор Аркадий Кудряшов.

«Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи», — сообщил Кудряшов

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По его словам, операция прошла успешно. Через неделю музыканта выпишут. Представитель Шатунова предположил, что во время гастролей на юге России Юрий простудился, однако не стал отменять концерты. Болезнь певец перенес на ногах и выступал на антибиотиках. Осложнения певец получил в виде ноющей зубной боли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об Анджелине Джоли, которая оказалась на больничной койке.

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