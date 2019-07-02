Анджелина Джоли снова оказалась в больнице

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Поклонники обеспокоены состоянием голливудской актрисы.

Фото : www.globallookpress.com

В сети распространилась информация о том, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли попала в больницу. Слухи поползли после того, как папарацци засняли голливудскую актрису, входящую в здание больницы в Лос-Анджелесе. А днем ранее она внезапно ушла со съемочной площадки, пишут 7дней.ru.

В связи с этими обстоятельствами поклонники решили, что у звезды возникли проблемы со здоровьем. Фанаты обеспокоены состоянием Джоли. Тем более что неделю назад во время визита в Колумбию актриса потеряла сознание. Ее долго не могли привести в себя. После этого случая Джоли легла в больницу на обследование, однако сбежала оттуда, не дожидаясь результатов.

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Поклонники актрисы связывают неожиданный визит актрисы в госпиталь с этим инцидентом. Внешность Джоли также вызывает большие опасения. Она выглядит очень худой. Ее руки буквально обтянуты кожей, из-под которой проступают вены. Все эти обстоятельства наводят фанатов на мысль о серьезной болезни актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет.

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