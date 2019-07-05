Видео: Стало известно, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь

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В зависимости от сферы деятельности, опрошенные называли суммы от 20 до 60 тысяч рублей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Специалисты РАНХиГС рассказали, на какую зарплату претендует современная молодежь. Исследователи провели опрос среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

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Самых больших сумм ожидают те, чья деятельность связана с информационными технологиями — от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату считают достойной своей квалификации 25% служащих в правоохранительной структуре.

В рекламной, финансовой и консалтинговой сфере молодые специалисты в основном назвали приемлемой заработную плату в размере от 30 до 40 тысяч рублей. Лишь 15% опрошенных из этих категорий подходящей считают сумму в 20-30 тысяч рублей.

А вот представители образовательной и научной сферы отличились скромностью, передает RT — эти специалисты желаемой назвали зарплату в 20-30 тысяч рублей в 40% случаев.

Ранее 5-tv.ru писал о городах России, в которых зарплата растет быстрее всего.

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