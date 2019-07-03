Названы города России, в которых зарплата растет быстрее всего

Специалисты сервиса Avito назвали города России с самым быстрым ростом зарплаты. Стремительнее всего оплата труда растет в Барнауле — почти 12%. На втором месте оказалась Москва — 10,9%. Тройку лидеров замкнула Тюмень — 10,2%.

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При этом Барнаул оказался городом с самой невысокой средней заработной платой в стране — порядка 29-30 тысяч рублей в месяц. А вот Москва по этому показателю список возглавила — в столице средняя заработная плата держится на уровне 58 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что низкие зарплаты стали первой темой ежегодной «Прямой линии» с Владимиром Путиным.