Дело Мавроди живет: вкладчиков «МММ» обманули в третий раз

В деталях еще одной схемы отъема денег пока разбираются юристы. В это трудно поверить, но пирамиду «МММ» начали строить в третий раз. Сергей Мавроди мертв, но дело его живет.

Мошенники, прикрываясь известным трехбуквенным брендом, обзванивают бывших вкладчиков «МММ» и предлагают вернуть потерянные средства за небольшое вознаграждение. И ведь эти уже не единожды обманутые люди снова верят! Полиция не спешит заводить уголовные дела. Ответ всегда один — вы же сами переводили деньги.

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Почему? Пытался понять Артур Ломидзе.

К слову, Марводи после своей смерти уже всплывал неожиданно в сети. Как рассказывал 5-tv.ru, через два месяца в аккаунте Twitter умершего создателя легендарной пирамиды появилось странное сообщение:

«Ну что же… Отдохнули и хватит».