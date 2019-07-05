Видео: Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 22. Госпитализировано уже 338 человек, из них 59 детей. Об этом сообщили в Министерства здравоохранения России.

В Иркутской области сразу в нескольких районах ввели режим повышенной готовности. Уровень воды в реках снова поднялся. Жителей предупредили о возможной эвакуации. Минобороны, между тем, наращивает силы и средства для ликвидации последствий паводка. В регион уже отправлены свыше 600 военнослужащих и 140 единиц техники центрального военного округа.

Военные развернули штаб в затопленном Тулуне. Приступили к расчистке завалов. Населению оказывают медицинскую помощь. В зоне паводка заработала военная биолаборатория. Специалисты на месте берут пробы почвы и воды на опасные инфекции. С челябинского аэродрома Шагол авиацией ВКС России доставлена мобильная станция по очистке воды.