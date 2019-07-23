Композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками в Instagram совместными фотографиями с детьми. У музыканта их трое: 38-летний Николай, 33-летняя Виктория и 16-летняя Александра.

Собраться вместе удается нечасто, поэтому семейные кадры — самые ценные для музыканта. В начале июля как раз был тот случай, когда все вместе отправились отдыхать. Фолловеры радовались за композитора и желали большой семье счастливого отпуска.

Instagram @igorkrutoy65