Фанаты удивлены: Игорь Крутой выглядит моложе 38-летнего сына — фото

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Композитор выложил снимки с детьми в соцсети.

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Фото, видео : Instagram @igorkrutoy65

Композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками в Instagram совместными фотографиями с детьми. У музыканта их трое: 38-летний Николай, 33-летняя Виктория и 16-летняя Александра.

Собраться вместе удается нечасто, поэтому семейные кадры — самые ценные для музыканта. В начале июля как раз был тот случай, когда все вместе отправились отдыхать. Фолловеры радовались за композитора и желали большой семье счастливого отпуска.

Instagram @igorkrutoy65

Подписчики сделали комплимент пианисту и отметили, что он находится в отличной физической форме. Фанаты подметили, что 64-летний Игорь Крутой выгляди моложе своего 38-летнего сына Николая:

«Игорь Яковлевич молодо выглядит»;

«А папа выглядит моложе сына»;

«Крутой во всем крутой», — оставили комментарии юзеры, удивленные свежим видом композитора.

Сын Игоря Крутого Николай работает в одной из крупнейших строительно-промышленных компаний в Москве.

 
 
 
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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаила Боярского застукали за удивительным занятием в театре.

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