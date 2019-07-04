Видео: Михаила Боярского застукали за удивительным занятием в театре

Известный российский и советский актер Михаил Боярский обычно всегда ведет себя сдержанно и строго. Однако практически в любом правиле есть исключения. Сейчас актер участвует в спектакле «Смешанные чувства» в театре имени Ленсовета в Петербурге вместе с женой Ларисой Луппиан. Они играют возрастную супружескую пару.

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в сети видео с финальными кадрами спектакля. Там Михаил Боярский забавно пританцовывает, а на его лице видна искренняя и счастливая улыбка, пишут Дни.ру.

Артист в браке с Ларисой Луппиан вот уже более 40 лет. Они воспитали двоих детей. Сын Сергей стал депутатом Государственной думы, а дочь Елизавета играет в театре и кино, как и родители.

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