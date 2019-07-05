Шокирующие фото и видео с места падения из окна пары во время секса в Петербурге (18+)

В распоряжении 5-tv.ru оказались видео- и фотоматериалы с места происшествия в Петербурге, где из окна выпали юноша и девушка. Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 июля в Невском районе города.

Пятый канал

На фотографиях, сделанных сразу после происшествия, видно, что погибшая девушка лежит в приспущенных штанах — именно на этом основании очевидцами был сделан вывод о том, что перед падением пара занималась сексом.

Пятый канал

Также стало известно, что молодой человек, который выпал из окна вместе с девушкой, но чудом выжил, живет в квартире, где и произошла трагедия. Однако квартира мужчине по имени Григорий не принадлежит — он ее снимает.

Как 5-tv.ru сообщила вахтер дома, в ночь происшествия на смене находилась новая сотрудница, которая плохо знакома с жильцами и их окружением, поэтому сказать, с кем именно и во сколько Григорий вернулся домой, не представляется возможным.

Кроме того, выяснилось, что молодой человек уже попадался на любви к шумному отдыху, однако полицию никто не вызывал — жильцы и вахтеры сообщили о неподобающем нарушении владельцу квартиры, который провел беседу со своим квартирантом. Однако этот инцидент происходил давно, а после никаких нареканий в адрес Григория не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге пара выпала с девятого этажа. Рядом с местом падения были обнаружены телевизор и швабра.