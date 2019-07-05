Телевизор, швабра, 9 этаж: Пара выпала из окна во время секса в Петербурге

В Петербурге пара молодых людей выпала из окна во время любовных утех. Женщина после падения с девятого этажа скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия самостоятельно. Об этом сообщают представители правоохранительных органов. Подробностями произошедшего с 5-tv.ru поделилась очевидец.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 5 июля, местная жительница увидела, как из окна соседнего дома в Невском районе Северной столицы выпал сначала телевизор, затем на земле оказались двое неизвестных.

«Женщина упала головой в асфальт. Мужчина пролетел через кусты, что и спасло ему жизнь. Он очухался, просто встал и ушел», — сообщила женщина, сообщившая о произошедшем в полицию.

Вскоре на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Друзья выпавшей парочки зачем-то кинули в медиков шваброй, говорят очевидцы.

«Женщина была в спущенных штанах, из чего был сделан вывод — они занимались любовью у окна и выпали», — рассказывает очевидец.

По предварительной информации, погибшая, которой на вид было 25–30 лет, выпивала в компании четырех товарищей. Вскоре она прошла к подоконнику с одним из молодых людей. Там парочка начала заниматься любовью. После оба оказались на земле. Личность погибшей и ее друга устанавливается.

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