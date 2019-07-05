Фото: Костенко ответила критикам ее «лягушачьего» платья

, 21:44 Фото 1 118

В сверкающем зеленом наряде модель появилась с супругом Дмитрием Тарасовым на свадьбе рэпера T-killah.

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Фото, видео : Instagram @kostenko.94

На Анастасию Костенко обрушился шквал критики в соцсетях после ее появления в зеленом платье на свадьбе рэпера T-killah с телеведущей Марии Беловой. Фото с мероприятия, на которое, к слову ее супруг Дмитрий Тарасов пришел с загипсованной ногой и в шортах, модель выложила на своей странице в Instagram. Наряд Анастасии так впечатлил подписчиков, что они не могут угомониться уже вторые сутки.

Instagram @kostenko.94

«Настя, ну зачем это платье!»

«Платье хуже рыночного китайского»

«Лягушачье»

«Как штора в ДК»

«Насть, взять и спрятать свою фигуру в зеленое несуразное платье… Ты дома в шортах шикарнее выглядишь!»

«Красивая конечно… Но как вырядится…»

«Каким колхозом надо быть, чтобы даже просто посмотреть на такое платье!»

«Боже, запрятать такую фигуру в этот зеленый мешок с пайетками!» — возмущаются комментаторы.

Супруга футболиста молчать не стала и резко ответила критиканам.

«Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Интернета», — цитирует Костенко StarHit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасию Костенко интернет-пользователи заподозрили в новой беременности. Дочери модели и футболиста Дмитрия Тарасова на днях исполнится год.

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