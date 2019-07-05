Серьезный конфликт произошел в команде Зеленского

Первый серьезный конфликт произошел в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ Незалежной. Так, по данным «Украинской правды», глава администрации президента Андрей Богдан недоволен излишней самостоятельностью коллеги из Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Баканов якобы без согласования с администрацией Зеленского назначил своих заместителей. Кроме того, Богдана не устраивают советники главы СБУ, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос и заместитель генпрокурора Николай Банчук. Также у администрации вызывает вопросы состав департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Его хотят расформировать, однако Иван Баканов препятствует этому решению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область.